Атака БПЛА на Москву: что известно к этому часу

В результате налета повреждения получили три многоэтажных жилых дома на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте и на улице Атласова, где пострадала стена здания. На Ленинском проспекте БПЛА с тремя взрывными устройствами влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. На Профсоюзной улице дрон попал в 16-й этаж.

