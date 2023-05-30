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Атака БПЛА на Москву: что известно к этому часу

ФАН-ТВ

В результате падения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, из-за атаки БПЛА пострадали два человека, но госпитализация никому не понадобилась.

В результате налета повреждения получили три многоэтажных жилых дома на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте и на улице Атласова, где пострадала стена здания. На Ленинском проспекте БПЛА с тремя взрывными устройствами влетел в квартиру на 14-м этаже, но не взорвался. На Профсоюзной улице дрон попал в 16-й этаж.

Всего, по данным Минобороны РФ, в атаке было задействовано восемь БПЛА, все дроны противника были поражены — три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять беспилотных летательных аппаратов были сбиты ПВО в Подмосковье.

На данный момент сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по г. Москве работают на местах происшествия, а эксперты исследуют обломки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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