Военнослужащие ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Украинские боевики ушли с позиций возле населенных пунктов Невский и Макеевка в ДНР, подчеркнул он. Это произошло после удара, который нанесли Вооруженные силы России.
Киевский режим объявил о «поиске сбежавших численностью до взвода», добавил Марочко. Украинская сторона также перебросила дополнительные силы ВСУ в этот район, передает радио Sputnik.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время. Он обсудил с командирами возможные сценарии развития ситуации.