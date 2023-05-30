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Подполковник Марочко заявил о случаях дезертирства в ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия
Подполковник Марочко заявил о случаях дезертирства в ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие ВСУ самовольно оставили позиции на Краснолиманском направлении, рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Украинские боевики ушли с позиций возле населенных пунктов Невский и Макеевка в ДНР, подчеркнул он. Это произошло после удара, который нанесли Вооруженные силы России.

Киевский режим объявил о «поиске сбежавших численностью до взвода», добавил Марочко. Украинская сторона также перебросила дополнительные силы ВСУ в этот район, передает радио Sputnik.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время. Он обсудил с командирами возможные сценарии развития ситуации.
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