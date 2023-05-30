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В подмосковной Истре обследуют территорию на предмет падения фрагментов беспилотников

Происшествия
В подмосковной Истре обследуют территорию на предмет падения фрагментов беспилотников

Специалисты обследуют территорию вблизи подмосковной деревни Павлово-1 на предмет падения мелких осколков беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она отметила, что проверка организована в связи с обнаружением в небе нескольких дронов. При этом все экстренные службы работают в штатном режиме.

«В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА», — написала Витушева.

Глава муниципального образования призвала граждан не публиковать в социальных сетях фото и видео с работой систем противовоздушной обороны. Также она напомнила, что в округе введены ограничения на запуск БПЛА.

Меж тем генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование атаки беспилотников, которая произошла утром 30 мая. В частности, речь идет об инцидентах на территории жилых домов в Москве и области.
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