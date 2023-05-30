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В Петербурге двое мужчин с перцовым баллоничком ограбили квартиру студента

Происшествия
В Петербурге двое мужчин с перцовым баллоничком ограбили квартиру студента

Двое неизвестных мужчин похитили 150 тысяч рублей из квартиры молодых людей в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило от 18-летнего студента технического вуза. Он рассказал, что по месту жительства обнаружил вскрытую входную дверь, разбросанные вещи и отсутствие 150 тысяч рублей.

Сосед молодого человека рассказал, что при выходе из лифта встретил неизвестного. Подросток спросил у незнакомца, что тот тут делает. Однако он не ответил и скрылся через запасную лестницу.

После этого сосед потерпевшего обнаружил, что дверь в квартиру открыта. Когда он вошел, то увидел в комнате злоумышленника. Вокруг были разбросаны вещи.

Неизвестный, увидев молодого человека, применил физическую силу к нему и распылил перцовый баллончик. Затем он скрылся с места происшествия.

Полицейские изъяли записи с камер. Грабителей ищут. По предварительным данным известно, что злоумышленниками оказались двое бородатых мужчин возрастом 25-30 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургские школьники выстрелили в прохожего и отобрали у него телефон.
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