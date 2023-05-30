В Петербурге пятиклассника госпитализировали в состоянии клинической смерти

Жительница Петербурга сообщила в экстренные службы о смерти своего внука. По словам источника ФАН в правоохранительных органах, мальчика нашли в собственной комнате.
О произошедшем правоохранителям сообщила его бабушка. На месте происшествия была найдена цепочка от собачьего поводка. Приехавшие по вызову медики диагностировали клиническую смерть. Из-за произошедшего школьник получил отек головного мозга. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В результате он скончался.
На данный момент известно, что подросток не высказывал суицидальных мыслей. Семья на учете не состоит.
Ранее бывшего сотрудника полиции приговорили к пожизненному сроку. Как сообщает RT, такое наказание он получил за изнасилование и убийство девочки в Тюмени. Ребенку было восемь лет.