Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Петербурге пятиклассника госпитализировали в состоянии клинической смерти

Происшествия
В Петербурге пятиклассника госпитализировали в состоянии клинической смерти

Жительница Петербурга сообщила в экстренные службы о смерти своего внука. По словам источника ФАН в правоохранительных органах, мальчика нашли в собственной комнате.

О произошедшем правоохранителям сообщила его бабушка. На месте происшествия была найдена цепочка от собачьего поводка. Приехавшие по вызову медики диагностировали клиническую смерть. Из-за произошедшего школьник получил отек головного мозга. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В результате он скончался.

На данный момент известно, что подросток не высказывал суицидальных мыслей. Семья на учете не состоит.

Ранее бывшего сотрудника полиции приговорили к пожизненному сроку. Как сообщает RT, такое наказание он получил за изнасилование и убийство девочки в Тюмени. Ребенку было восемь лет.
ребенок школьник собачий поводок
Военкоры ФАН