В Петербурге мужчина надругался над 11-летней девочкой в доме у общих знакомых

По данным источника, инцидент произошел 27 мая. Девочка 2012 года рождения находилась в доме у знакомых в поселке Медный завод во Всеволожском районе Ленинградской области. Также в гостях находился мужчина, которому на вид около 50-ти лет. Женщина рассказала, чо именно он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего ребенка.