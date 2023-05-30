В Петербурге мужчина надругался над 11-летней девочкой в доме у общих знакомых

Петербурженка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании 11-летней дочери. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, инцидент произошел 27 мая. Девочка 2012 года рождения находилась в доме у знакомых в поселке Медный завод во Всеволожском районе Ленинградской области. Также в гостях находился мужчина, которому на вид около 50-ти лет. Женщина рассказала, чо именно он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего ребенка.
Полицейские приехали на место происшествия, но дверь им не открыли. Хозяин дома, которому позвонили правоохранители, отказался назвать свои данные, пояснив, что находится на работе и не может разговаривать. 30 мая он самостоятельно должен прибыть в отдел для дачи объяснений.
Ранее неизвестный, угрожая электрошокером, изнасиловал 54-летнюю женщину у ж/д станции в Выборгском районе Ленинградской области.