Установлен новый рекорд по количеству людей на орбите Земли

Запуск китайского корабля «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту установил новый рекорд по одновременному нахождению на орбите Земли людей. Их число достигло отметки в 17 человек.
Предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, когда на МКС одновременно собрались 14 человек. До этого в марте 1995 года на орбите были 13 человек.
Отметим, что корабль «Шэньчжоу-16» стартовал 30 мая. Он направился к китайской орбитальной станции «Тяньгун» — на тот момент там уже находились 3 китайских космонавта.
Госкорпорация «Роскосмос» осуществила 24 мая запуск ракеты «Союз — 2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». Запуск был осуществлен с космодрома Байконур, пишет «Национальная Служба Новостей».