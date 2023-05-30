«Нет времени на раскачку»: подполковник запаса Шкурлатов призвал ввести ответственность за съемку БПЛА

Сразу после прилета «беспилотников» в Сети распространились кадры с места происшествия, снятых жителями столицы. Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов считает, что распространять фото и видео- материалы работы противовоздушной обороны недопустимо, а «любителей поснимать» следует привлечь к ответственности. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.