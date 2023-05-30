«Нет времени на раскачку»: подполковник запаса Шкурлатов призвал ввести ответственность за съемку БПЛА

Утром 30-го мая Москву и Подмосковье атаковали БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что несколько зданий получили незначительные повреждения.
«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — сказал он.
По данным Минобороны РФ, организатором «террористической атаки» является киевский режим.
«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — сказано в сообщении Минобороны.
Сразу после прилета «беспилотников» в Сети распространились кадры с места происшествия, снятых жителями столицы. Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов считает, что распространять фото и видео- материалы работы противовоздушной обороны недопустимо, а «любителей поснимать» следует привлечь к ответственности. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.
«Первый главный вывод, который мы должны сделать из утренней атаки БПЛА по Московскому региону — это скорейший законодательный запрет любых фото, видеофиксаций работы ПВО, прилетов, падений обломков и тому подобное. И тем более выкладывание этого контента в сеть. С утра московский регион дал огромнейший массив информации противнику о работе ПВО. О местах пролета беспилотников, о реакции общества. То есть мы работаем на противника. Все люди, которые выкладывают видео и фотоконтент с любым беспилотником, а также работы ПВО, работают на противника», – объяснил Шкурлатов.
По мнению собеседника ФАН, меры необходимо принимать как можно скорее и они должны быть жесткими, а ответственность – показательной.
«Это необходимо указать в законодательстве, введя жесткую уголовную ответственность. Потому что ну сколько можно? Полтора года идет спецоперация. Мы не можем себе позволить подобную расхлябанность. Противник, в отличие от нас, это сделал давно. И они, в этом плане, себя обезопасили. Пока не будет реальных посадок за съемку и распространение такого видео и фотоконтента ничего не изменится. Это необходимо сделать как можно скорее. Тем самым мы лишим противника объективной информации о достижении его беспилотного летательного аппарата и каких-либо результатов о работе нашей ПВО. И еще немаловажный фактор: мы перестанем разгонять панику в нашем обществе, поскольку то, что сегодня творилось в соцсетях, по поводу Москвы и Московской области не способствует повышению общественной стабильности, просто люди с утра проснулись с чувством паники, а паника в столице государства, которое ведет специальную военную операцию, но вы понимаете, чем она чревата. Необходимо сделать сразу несколько публичных судов и посадок, только так и никак иначе. И причем делать это необходимо незамедлительно. У нас сейчас нет времени на раскачку», – заключил Роман Шкурлатов.
Ранее один из жителей многоквартирного дома на Ленинском проспекте в Москве рассказал корреспонденту ФАН о первых секундах после падения беспилотника.