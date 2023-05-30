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«Нет времени на раскачку»: подполковник запаса Шкурлатов призвал ввести ответственность за съемку БПЛА

Общество
«Нет времени на раскачку»: подполковник запаса Шкурлатов призвал ввести ответственность за съемку БПЛА

Утром 30-го мая Москву и Подмосковье атаковали БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что несколько зданий получили незначительные повреждения.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — сказал он.
«Нет времени на раскачку»: подполковник запаса Шкурлатов призвал ввести ответственность за съемку БПЛА

По данным Минобороны РФ, организатором «террористической атаки» является киевский режим.

«В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», — сказано в сообщении Минобороны.

Сразу после прилета «беспилотников» в Сети распространились кадры с места происшествия, снятых жителями столицы. Член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов считает, что распространять фото и видео- материалы работы противовоздушной обороны недопустимо, а «любителей поснимать» следует привлечь к ответственности. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.

«Первый главный вывод, который мы должны сделать из утренней атаки БПЛА по Московскому региону — это скорейший законодательный запрет любых фото, видеофиксаций работы ПВО, прилетов, падений обломков и тому подобное. И тем более выкладывание этого контента в сеть. С утра московский регион дал огромнейший массив информации противнику о работе ПВО. О местах пролета беспилотников, о реакции общества. То есть мы работаем на противника. Все люди, которые выкладывают видео и фотоконтент с любым беспилотником, а также работы ПВО, работают на противника», – объяснил Шкурлатов.

По мнению собеседника ФАН, меры необходимо принимать как можно скорее и они должны быть жесткими, а ответственность – показательной.

«Это необходимо указать в законодательстве, введя жесткую уголовную ответственность. Потому что ну сколько можно? Полтора года идет спецоперация. Мы не можем себе позволить подобную расхлябанность. Противник, в отличие от нас, это сделал давно. И они, в этом плане, себя обезопасили. Пока не будет реальных посадок за съемку и распространение такого видео и фотоконтента ничего не изменится. Это необходимо сделать как можно скорее. Тем самым мы лишим противника объективной информации о достижении его беспилотного летательного аппарата и каких-либо результатов о работе нашей ПВО. И еще немаловажный фактор: мы перестанем разгонять панику в нашем обществе, поскольку то, что сегодня творилось в соцсетях, по поводу Москвы и Московской области не способствует повышению общественной стабильности, просто люди с утра проснулись с чувством паники, а паника в столице государства, которое ведет специальную военную операцию, но вы понимаете, чем она чревата. Необходимо сделать сразу несколько публичных судов и посадок, только так и никак иначе. И причем делать это необходимо незамедлительно. У нас сейчас нет времени на раскачку», – заключил Роман Шкурлатов.

Ранее один из жителей многоквартирного дома на Ленинском проспекте в Москве рассказал корреспонденту ФАН о первых секундах после падения беспилотника.
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