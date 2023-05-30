Фестиваль снежного барса прошел в Республике Алтай

Открылся праздник, одним из организаторов которого выступил Катунский биосферный заповедник, ярким костюмированным шествием по главному городскому стадиону «Спартак». На участниках можно было увидеть войлочные и плюшевые костюмы, сообщает «Алтайская правда». Некоторые разрисовали свои лица в стиле фейс-арт, на других были маски из папье-маше в форме морды барса.