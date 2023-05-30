Президент Украины Зеленский заявил об утверждении сроков движения войск

Киев утвердил сроки начала активизации ВСУ. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Он рассказал об итогах заседания ставки верховного главнокомандующего. В ходе мероприятия обсуждались как вопросы обеспечения боевиков ВСУ боеприпасами, так и ситуация вокруг анонсируемого контрнаступления.
«Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты», — цитирует Зеленского радио Sputnik.
Российская разведка зафиксировала прибытие иностранных наемников в Харьков и его окрестности. Об этом ранее сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.