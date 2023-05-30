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Президент Украины Зеленский заявил об утверждении сроков движения войск

Политика
Президент Украины Зеленский заявил об утверждении сроков движения войск

Киев утвердил сроки начала активизации ВСУ. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал об итогах заседания ставки верховного главнокомандующего. В ходе мероприятия обсуждались как вопросы обеспечения боевиков ВСУ боеприпасами, так и ситуация вокруг анонсируемого контрнаступления.

«Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты», — цитирует Зеленского радио Sputnik.

Российская разведка зафиксировала прибытие иностранных наемников в Харьков и его окрестности. Об этом ранее сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
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