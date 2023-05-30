Сход грузовых вагонов в Ульяновской области произошел из-за сбоя стрелки на железной дороге

Сход вагонов с железнодорожных рельсов в Ульяновской области произошел без внешнего воздействия. На это указал источник Федерального агентства новостей.
По имеющимся данным, авария не является результатом теракта. Цистерны опрокинулись из-за сбоя, произошедшего во время выполнения маневровых работ.
Как стало известно источнику, у станции Ульяновск-2 не переключилась стрелка. В результате два вагона сошли с рельсов, однако удалось избежать повреждения оборудования. Отмечается, что в цистернах находится газовый конденсат — утечки не было обнаружено.
На месте базируются исключительно грузовые поезда. Пассажирский транспорт двигается без задержек, добавил собеседник агентства.
До этого сообщалось, что специалисты не зафиксировали разлива топлива в зоне происшествия. На помощь сотрудникам экстренных служб направлен восстановительный состав.