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Сход грузовых вагонов в Ульяновской области произошел из-за сбоя стрелки на железной дороге

Происшествия
Сход грузовых вагонов в Ульяновской области произошел из-за сбоя стрелки на железной дороге

Сход вагонов с железнодорожных рельсов в Ульяновской области произошел без внешнего воздействия. На это указал источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, авария не является результатом теракта. Цистерны опрокинулись из-за сбоя, произошедшего во время выполнения маневровых работ.

Как стало известно источнику, у станции Ульяновск-2 не переключилась стрелка. В результате два вагона сошли с рельсов, однако удалось избежать повреждения оборудования. Отмечается, что в цистернах находится газовый конденсат — утечки не было обнаружено.

На месте базируются исключительно грузовые поезда. Пассажирский транспорт двигается без задержек, добавил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что специалисты не зафиксировали разлива топлива в зоне происшествия. На помощь сотрудникам экстренных служб направлен восстановительный состав.
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