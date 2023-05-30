«Отношусь к религии с уважением»: Пригожин рассказал о крупном вложении в строительство храма в Ярославской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что относится к религии с уважением, и подтвердил информацию о своей причастности к возведению храма Софии Константинопольской в Ярославской области.
Гендиректор ТК «СПАС» Борис Корчевников до этого сообщил, что бизнесмен принимает участие в строительстве храма Софии Константинопольской в селе Годеново. Издание 76.RU поинтересовалось, каким образом глава ЧВК «Вагнер» задействован в реализации этого проекта, продолжает ли военная компания оказывать помощь при строительстве храма и посетит ли предприниматель поселок Годеново в праздник Обретенья Креста.
По словам Пригожина, он не собирается посещать религиозные праздники в июне текущего года.
«Я человек невоцерковленный, хотя отношусь к религии с уважением. На этот храм я потратил, действительно, 10 миллионов долларов разовым платежом», — сообщил он.
Он добавил, что один африканский диктатор решил вернуть ему деньги, которые, по мнению лидера, он задолжал основателю ЧВК «Вагнер». Пригожин согласился принять средства с условием, что все они будут потрачены на строительство религиозных объектов в России.
«Эти деньги, собственно говоря, я и перевел данному храму. И о том, что я перевел, мы договаривались не сообщать. Ну уж коль эта информация вылезла, я отвечаю на вопрос. А в принципе, мне хотелось остаться в этой ситуации инкогнито», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин ранее прокомментировал появившуюся информацию о финансировании ЧВК «Вагнер» баскетбольной команды «Платов». По его словам, у военной компании отсутствует программа спонсорства спортивных команд.