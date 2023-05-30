Десятки тысяч жителей Йошкар-Олы приняли участие в голосовании по благоустройству

На сегодняшний день уже более 30 тысяч жителей Йошкар-Олы высказались по поводу того, какие общественные городские территории следует модернизировать и благоустроить в первую очередь. До конца голосования еще осталось два дня. Горожане выбирают из девяти предложенных местными властями территорий, работы по которым могут быть выполнены в 2024 году, сообщает «МедиаПоток».