Десятки тысяч жителей Йошкар-Олы приняли участие в голосовании по благоустройству

Власти Йошкар-Олы организовали голосование по благоустройству территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
На сегодняшний день уже более 30 тысяч жителей Йошкар-Олы высказались по поводу того, какие общественные городские территории следует модернизировать и благоустроить в первую очередь. До конца голосования еще осталось два дня. Горожане выбирают из девяти предложенных местными властями территорий, работы по которым могут быть выполнены в 2024 году, сообщает «МедиаПоток».
Пока проголосовавшие отдают явное предпочтение скверу железнодорожников на улице Яналова, далее по мере убывания голосов следуют парк «Тарханово», второй этап реконструкции «Марий парка», пешеходная зона в микрорайоне «Юбилейный» и спортплощадки в парке имени 400-летия Йошкар-Олы.