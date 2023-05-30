Жительница Финляндии прикинулась мертвой при встрече с медведем на границей с Россией

Работнице пограничной службы между Россией и Финляндией пришлось притвориться мертвой, чтобы на нее не напал агрессивный медведь. Об этом сообщило издание Kuhmolainen.
Инцидент произошел 26 мая. Пограничница Эрика Янкя вышла на пробежку недалеко от пункта Вартиус. Во время прогулки она заметила медведя. Животное стояло в десяти метрах от женщины и двигалось ей навстречу.
Янкя решила притвориться мертвой. Подобное действие помогло — дикий зверь обнюхал ее и позже скрылся. Как отметила сама женщина, она не получила травм.
Гораздо чаще медведей на людей в населенных пунктах России нападают собаки. По данным RT, за последнее время в Симферополе зафиксировали два случая. В одном из них пес нанес тяжелые повреждения мужчине, которого пришлось госпитализировать.