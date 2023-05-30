Любит ли вас ваша собака: зоопсихолог Черников рассказал, как это понять собаководу

Тут надо разобраться, что по-нашему есть любовь, и это самое сложное, рассуждает собеседник ФАН. В целом, это ближе всего к такому особому уважению к человеку, выказывание этого уважения. И собака выказывает свое уважение к тому, кто делает важные для нее вещи: кормит ее, гуляет с ней, заботится о ее благополучии, ухаживает за ней и — очень важно — он ее воспитывает, учит правилам, пониманию, как нужно жить. К последнему относится и передача своего жизненного опыта: как нужно переходить дорогу, как правильно двигаться на поводке, куда ходить можно и куда нельзя.