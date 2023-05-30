Любит ли вас ваша собака: зоопсихолог Черников рассказал, как это понять собаководу

Многие собаководы ловили себя на мысли, счастлива ли с ними собака, любит ли она их. Как владелец животного может понять, что четвероногий друг его любит, ФАН узнал у президента Ассоциации прикладной зоопсихологии, зоопсихолога Сергея Черникова.
Собакам в принципе присуще такое чувство как эмпатия, а также для них характерно служение, рассказывает эксперт. Правда, порой непонятно, с чем связано хорошее отношение собаки: это общее собачье качество или конкретно меня любит моя собака?
«Прежде всего нужно иметь в виду: у собаки есть такое качество как принятие. То есть 100-процентное принятие того, кто рядом, безоценочное — потому что у нее нет функции оценки. Поэтому и получается, даже если хозяин может не очень хорошо обращаться с собакой, она его в общем-то в любом случае принимает, как есть, не оценивая. Так что можно сказать, что собака любит каждого, кто о ней хоть как-то заботится», — продолжает Сергей Черников.
Это не значит, что вообще любой человек может взять себе чью-то собаку, она первого хозяина забудет, второго сразу начнет любить, уточняет он.
«Она будет любить, наверное, и первого, и второго, потому что первого она будет помнить, по сути, также как и люди помнят, практически всю жизнь. И при переходе собаки опять к старому хозяину, она к нему снова начинает относиться хорошо. Бывает, собаку взяли, а потом отдают назад прежнему владельцу, она быстро-быстро адаптируется и с ним очень хорошие выстраивает отношения», — отметил специалист по психологии животных.
Как собаки проявляют свою любовь, есть ли что-то, что может у них это чувство любви вызвать?
Тут надо разобраться, что по-нашему есть любовь, и это самое сложное, рассуждает собеседник ФАН. В целом, это ближе всего к такому особому уважению к человеку, выказывание этого уважения. И собака выказывает свое уважение к тому, кто делает важные для нее вещи: кормит ее, гуляет с ней, заботится о ее благополучии, ухаживает за ней и — очень важно — он ее воспитывает, учит правилам, пониманию, как нужно жить. К последнему относится и передача своего жизненного опыта: как нужно переходить дорогу, как правильно двигаться на поводке, куда ходить можно и куда нельзя.
«Правила для собаки очень важны. И такого человека, который их устанавливает и обучает им, она уважает и любит», — заключил зоопсихолог.
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