В Ленобласти водителя и пассажира иномарки задержали в наркотическом опьянении

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские остановили Ford Focus и задержали водителя и пассажира, которые ехали, нарушая правила дорожного движения. Оба находились в состоянии наркотического опьянения. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным известно, что 29 мая на дороге между поселками Строение и Лисино-Корпус наряд патрульно-постовой службы двигался по маршруту патрулирования, когда заметил виляющий из стороны в сторону автомобиль. Транспортное средство остановили, в салоне были обнаружены водитель 1974 года рождения и пассажир 2004 года рождения с признаками наркотического опьянения.
На заднем сиденье стражи порядка нашли сверток с запрещенным веществом массой 532,9 грамма, которое было изъято. Обоих молодых людей поместили в спецпомещение для задержанных, в их отношении составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее жителя Самары задержали в момент получения посылки из Испании, содержавшей запрещенные вещества.