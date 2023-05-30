В Ленобласти водителя и пассажира иномарки задержали в наркотическом опьянении

По данным известно, что 29 мая на дороге между поселками Строение и Лисино-Корпус наряд патрульно-постовой службы двигался по маршруту патрулирования, когда заметил виляющий из стороны в сторону автомобиль. Транспортное средство остановили, в салоне были обнаружены водитель 1974 года рождения и пассажир 2004 года рождения с признаками наркотического опьянения.