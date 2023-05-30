В Ульяновской области две цистерны с газом сошли с рельсов

Два вагона с газовым конденсатом сошли с железнодорожных рельсов в Ульяновской области. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
В заявлении указано, что инцидент произошел во время проведения маневровых работ на станции Ульяновск-2. При этом одна из цистерн опрокинулась на бок.
«Розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет», — говорят в ведомстве.
Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Им на помощь направлен восстановительный поезд.
В прокуратуре добавили, что другие составы осуществляют движение согласно графику. Правоохранители проводят проверку и устанавливают причины произошедшего.
Ранее в акватории реки Обь перевернулась лодка с двумя рыбаками. На помощь пострадавшим пришли сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.