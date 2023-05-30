Новый спутник «Космос-2569» будет вести разведку объектов ВСУ

Спутник «Космос-2569» будет вести разведку объектов ВСУ. Аппарат будет вести разведывательные действия дважды в день вне зависимости от погоды и времени суток. .
Журналисты РИА Новости отмечают, что новое устройство сможет делать съемку военных объектов в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр. Наблюдать за врагом он сможет в любое время суток. Погодные явления также не станут препятствием для его работы.
Спутник позволит наблюдать за сосредоточением войск. Кроме того, профильные организации смогут наблюдать за перебросом техники и возведением фортификационных объектов.
Подобные устройства используются не только в военных целях. Так, благодаря спутникам к 2035 году россияне смогут воспользоваться передовой сотовой связью, основанной на таких технологиях.