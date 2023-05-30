СМИ установили производителя одного из атаковавших здания в Москве беспилотника

Одним из беспилотников, атаковавших Москву 30 мая, мог быть ударный дрон UJ-22 Airborne. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Канал отмечает, что данные аппараты производятся на предприятии «Укрджет». Дальность полета UJ-22 Airborne составляет до 800 километров.
«Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов», — написали в Telegram-канале.
В результате утреннего нападения украинских дронов на Москву, два человека обратились за медицинской помощью. Отмечается, что госпитализация им не потребовалась, а все необходимые меры были приняты на месте, пишет «Национальная Служба Новостей».