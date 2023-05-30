Жители Курганской области стали реже покидать регион

Аналитики Свердловскстата зафиксировали заметное сокращение числа уезжающих из Курганской области граждан.
По данным ведомства, по итогам первого квартала 2023 года в Курганской области число выбывших из региона жителей сократилось сразу на 21% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщает УралПолит.Ru.
Уточняется, что за первые три месяца текущего года регион покинули около пяти тысяч жителей. При этом одновременно за то же время в Курганскую область приехали по разным соображениям 4,5 тысяч человек.