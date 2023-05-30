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Жители Курганской области стали реже покидать регион

Общество
Жители Курганской области стали реже покидать регион

Аналитики Свердловскстата зафиксировали заметное сокращение числа уезжающих из Курганской области граждан.

По данным ведомства, по итогам первого квартала 2023 года в Курганской области число выбывших из региона жителей сократилось сразу на 21% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщает УралПолит.Ru.

Уточняется, что за первые три месяца текущего года регион покинули около пяти тысяч жителей. При этом одновременно за то же время в Курганскую область приехали по разным соображениям 4,5 тысяч человек.
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