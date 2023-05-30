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«В квартире три молодых девчонки»: москвич раскрыл новые детали попадания БПЛА в дом на Ленинском проспекте

Происшествия

Житель многоквартирного дома на Ленинском проспекте в Москве рассказал о первых секундах после попадания БПЛА. Мужчина поделился эмоциями от происшествия в беседе с корреспондентом ФАН.

По словам жителя столицы, он проживает в соседней квартире от места, куда ударил беспилотник. Жильцы спали в момент инцидента.

«В квартире три молодых девчонки находились», — заявил москвич, оценив состояние девушек как нормальное.

Из-за удара БПЛА возник неестественный звук, продолжил мужчина. Это заставило его подойти к окну и проверить, что случилось.

«Я прошел, посмотрел — вроде, все в порядке», — рассказал очевидец Федеральному агентству новостей.

Оперативные службы уже работают на месте падения БПЛА в Москве. Кадры происходящего на Ленинском проспекте столицы публикует ФАН.
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