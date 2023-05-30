Специалисты обезвредили БПЛА, который атаковал дом на Ленинском проспекте в Москве

Сотрудники правоохранительных органов приступили к транспортировке беспилотного летательного аппарата, который упал в районе жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, сообщает источник Федерального агентства новостей.
Экстренные службы работают у жилого дома на Ленинском проспекте в столице. Полиция оцепила территорию вокруг здания. После обезвреживания беспилотника специалисты приступили к его транспортировке с места падения. Cледственный комитет уже начал расследование по факту атаки БПЛА на объекты в Москве.
Ранее ФАН опубликовал кадры последствий удара беспилотника в жилой дом на Профсоюзной улице.