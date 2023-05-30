Российская разведка зафиксировала прибытие иностранных наемников в Харьков и его окрестности. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По данным российской разведки Марочко сообщил, что наемники из других государств прибывают в составе небольших подразделений. При этом боевые единицы есть как смешанные, так и состоящие только из иностранцев.
Марочко указал, что большая часть членов таких подразделений являются англоязычные и польскоговорящие наемники. Однако там были замечены и испанцы, и немцы, и французы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что присоединение Харькова к региону ликвидирует проблему с обстрелами украинской армии.