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Марочко сообщил о прибытии в Харьков подразделений из иностранных наемников

Армия
Марочко сообщил о прибытии в Харьков подразделений из иностранных наемников

Российская разведка зафиксировала прибытие иностранных наемников в Харьков и его окрестности. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

По данным российской разведки Марочко сообщил, что наемники из других государств прибывают в составе небольших подразделений. При этом боевые единицы есть как смешанные, так и состоящие только из иностранцев.

Марочко указал, что большая часть членов таких подразделений являются англоязычные и польскоговорящие наемники. Однако там были замечены и испанцы, и немцы, и французы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что присоединение Харькова к региону ликвидирует проблему с обстрелами украинской армии.
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