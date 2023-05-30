Депутат Толмачев о налете БПЛА на Москву: «Какие еще нужны знаки, чтобы внутренне собраться и начать помогать фронту?!»

Во вторник, 30 мая, украинские беспилотники атаковали Москву. В Министерстве обороны России заявили, что в ходе налета было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять сбиты ЗРК «Панцирь-С» на подлете в Подмосковье.
Атака на Москву — это очередной сигнал для общества, означающий, что пришла пора собраться и начать в полную силу помогать фронту, приближая общую победу над врагом. Об этом заявил депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.
В авторской колонке для ФАН он также отметил, что люди, которые предпочитали жить в вымышленном мире, игнорируя события СВО, сегодня оказались обескуражены. И строить иллюзии относительного дальнейшего развития событий не стоит — новые времена требуют мобилизации общества по всем направлениям.
Новая степень собранности потребовалась от каждого из нас не вчера. Колонка Александра Толмачева
В своем Telegram-канале и на встречах с самого начала СВО я говорил и говорю, что все это очень серьезно. Людям, которые были в новых регионах, это яснее ясного. Поэтому пора всем понять, мобилизация — это не только про военнообязанных. Это про каждого из нас, про пожарных, полицию, работников офисов. Каждый на своем месте должен делать максимум. Я не знаю, какие кому-то еще нужны знаки, чтобы внутренне собраться, начать помогать фронту или просто лучше делать свою работу.
Если кто-то еще не понял, что все мы, без исключения, живем в изменившемся мире, то я не знаю, как еще это можно донести. Новая степень собранности, готовности, в том числе к ЧС, потребовалась от каждого из нас не вчера. Люди, которые это поняли, относятся к происходящему без паники. А те, кто предпочитал жить в вымышленном мире, обескуражены. Призываю всех к взрослому отношению к текущей ситуации. На вопрос: «Что делать?», — я для себя давно нашел ответ — больше помогать фронту. И сейчас в очередной раз призываю всех присоединиться к этому важному делу.