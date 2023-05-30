Депутат Толмачев о налете БПЛА на Москву: «Какие еще нужны знаки, чтобы внутренне собраться и начать помогать фронту?!»

Если кто-то еще не понял, что все мы, без исключения, живем в изменившемся мире, то я не знаю, как еще это можно донести. Новая степень собранности, готовности, в том числе к ЧС, потребовалась от каждого из нас не вчера. Люди, которые это поняли, относятся к происходящему без паники. А те, кто предпочитал жить в вымышленном мире, обескуражены. Призываю всех к взрослому отношению к текущей ситуации. На вопрос: «Что делать?», — я для себя давно нашел ответ — больше помогать фронту. И сейчас в очередной раз призываю всех присоединиться к этому важному делу.