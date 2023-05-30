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Группа Киану Ривза вышла на сцену впервые за 20 лет

Шоу-бизнес
Группа Киану Ривза вышла на сцену впервые за 20 лет

Группа актера Киану Ривза Dogstar дала первый концерт за последние 20 лет. Коллектив исполнил не только полюбившиеся публике композиции, но и новые треки.

Всего в рамках выступления на фестивале BottleRock поклонники услышали 12 композиций. Среди них оказались хиты из альбома Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года.

Об идее воссоединения спустя столько лет сам Киану Ривз высказывался позитивно. В интервью для Billboard он заявил, что группа является частью его жизни.

«Я скучал по игре вместе, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям вместе», — поделился эмоциями артист.

Ранее стали известны подробности о жизни другого исполнителя и продюсера Бари Алибасова. По мнению его друга, музыкант стал чувствовать себя лучше после того, как ему наняли новую медсестру.
киану ривз рок-группа Dogstar dogstar
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