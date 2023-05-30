Группа Киану Ривза вышла на сцену впервые за 20 лет

Группа актера Киану Ривза Dogstar дала первый концерт за последние 20 лет. Коллектив исполнил не только полюбившиеся публике композиции, но и новые треки.
Всего в рамках выступления на фестивале BottleRock поклонники услышали 12 композиций. Среди них оказались хиты из альбома Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года.
Об идее воссоединения спустя столько лет сам Киану Ривз высказывался позитивно. В интервью для Billboard он заявил, что группа является частью его жизни.
«Я скучал по игре вместе, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям вместе», — поделился эмоциями артист.
Ранее стали известны подробности о жизни другого исполнителя и продюсера Бари Алибасова. По мнению его друга, музыкант стал чувствовать себя лучше после того, как ему наняли новую медсестру.