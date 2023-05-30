СК начал расследование падения беспилотников на здания в Москве

Следственный комитет начал расследование фактов падения беспилотников на здания в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
Уточняется, что в результате падения беспилотников, некоторые здания в столице получили повреждения. Часть летательных аппаратов была успешно ликвидирована силами ПВО на подлете к городу.
«Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города», — говорится в сообщении.
Минобороны России также прокомментировало данный инцидент. Согласно заявлению, восемь украинских беспилотников были задействованы против Москвы, три из которых были подавлены РЭБ, пишет «Национальная Служба Новостей».