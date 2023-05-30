Генсек ШОС Чжан Мин указал на стремление стран-участниц к повышению уровня жизни людей

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества предпринимают совместные усилия для повышения уровня жизни населения. Такое заявление сделал генеральный секретарь содружества Чжан Мин.
Ранее дипломат принял участие в форуме, посвященном борьбе с бедностью и устойчивому развитию. При этом он отметил, что проведение подобного рода мероприятий позволяет осознать достижения в рамках данного направления.
«Государства — члены ШОС разделяют общее понимание и выступают за ориентированную на народ философию развития», — сказал руководитель организации.
Чжан Мин добавил, что с этой целью страны активно взаимодействую друг с другом и расширяют сотрудничество.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможном вступлении Белоруссии в ШОС. По его словам, Москва принимает меры для скорейшего завершения процедуры.