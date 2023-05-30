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Генсек ШОС Чжан Мин указал на стремление стран-участниц к повышению уровня жизни людей

Политика
Генсек ШОС Чжан Мин указал на стремление стран-участниц к повышению уровня жизни людей

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества предпринимают совместные усилия для повышения уровня жизни населения. Такое заявление сделал генеральный секретарь содружества Чжан Мин.

Ранее дипломат принял участие в форуме, посвященном борьбе с бедностью и устойчивому развитию. При этом он отметил, что проведение подобного рода мероприятий позволяет осознать достижения в рамках данного направления.

«Государства — члены ШОС разделяют общее понимание и выступают за ориентированную на народ философию развития», — сказал руководитель организации.

Чжан Мин добавил, что с этой целью страны активно взаимодействую друг с другом и расширяют сотрудничество.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможном вступлении Белоруссии в ШОС. По его словам, Москва принимает меры для скорейшего завершения процедуры.
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