Минздрав сообщил об увеличении количества пациентов с рассеянным склерозом в России

Количество пациентов с рассеянным склерозом увеличилось в России с 2020 года на 18%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Руководитель ведомства добавил, что эффективная диагностика, квалифицированная помощь и осведомленность пациентов могут обеспечить контроль над развитием заболевания. Это, в свою очередь, способно на годы отсрочить инвалидность.
«В последние годы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом рассеянный склероз: в 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячам россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году», — констатировал Мурашко.
Офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Эльвира Сюняева рассказала о последствиях отказа от ношения солнцезащитных очков летом. По ее словам, это увеличивает риск возникновения катаракты.