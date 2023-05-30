Полиция выявила в подмосковном тепличном комплексе нелегальных мигрантов

Сотрудники УМВД России по горокругу Орехово-Зуево во время проведения рейда рядом с нп. Малиновские Луга нашли тепличное хозяйство, где нелегально работали и жили иностранные граждане. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в результате полицейской облавы 13 нелегальных мигрантов привлечекли к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ, четверо из них – по ст. 18.8 КоАП РФ. Всех нелегалов оштрафовали на 5000 рублей, теперь их выдворят из страны. Сейчас всех правонарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, поделились в Главном управлении МВД России по Подмосковью.
Кроме того, за организацию незаконной миграции был задержан 42-летний житель подмосковного города Раменское, предоставивший троим приезжим жилье и помещения для работы. В отношении него возбудили уголовное дело по ст.322.1 УК РФ, рассказали в пресс-службе ведомства.