Полиция выявила в подмосковном тепличном комплексе нелегальных мигрантов

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в результате полицейской облавы 13 нелегальных мигрантов привлечекли к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ, четверо из них – по ст. 18.8 КоАП РФ. Всех нелегалов оштрафовали на 5000 рублей, теперь их выдворят из страны. Сейчас всех правонарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, поделились в Главном управлении МВД России по Подмосковью.