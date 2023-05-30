Брянская лесопожарная служба получила новую технику

В Управлении лесами Брянской области рассказали об обновлении парка техники для тушения лесных пожаров.
Закупленная на сумму в 16,2 миллиона рублей новая техника для региональной лесопожарной службы поступила в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Специалисты получили лесопожарную автоцистерну, два мотовездехода с прицепами и полноприводный грузовой автомобиль, сообщает РИА «Стрела».
В текущем году запланировано приобрести еще три единицы спецтехники на общую сумму более 18 миллионов рублей. Также в планах Брянской лесопожарной службы пополнить свой парк двумя лесопожарными тракторами и полноприводным пассажирским автомобилем.