Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Рэпер Feduk пожаловался на московские пробки

Шоу-бизнес
Рэпер Feduk пожаловался на московские пробки

Отечественный рэп-исполнитель Feduk (Федор Инсаров) назвал пробки недостатком жизни в российской столице. Этим он поделился в интервью для «Москвич Mag».

Музыканту задали вопрос об изменениях, которые произошли в Москве за последние десять лет, Инсаров отметил дорожные заторы, которые возникают из-за состояния дорог.

«В Москве лютые пробки, чаще всего из-за кривого сервиса ремонта дорог», — заявил певец.

Среди положительных перемен артист выделил улучшение сферы услуг. Feduk подчеркнул, что, по сравнению с другими мегаполисами, в столице России самые удобные онлайн-приложения по доставке и банковскому обслуживанию.

Самым лучшим районом города рэпер считает Тропарево-Никулино. Восток столицы он назвал своей самой нелюбимой локацией.

Ранее актер Александр Олешко заявил, что в Москве значительно больше качественных кафе и ресторанов, чем в Лондоне и Париже.
feduk москва пробки
Военкоры ФАН