Рэпер Feduk пожаловался на московские пробки

Отечественный рэп-исполнитель Feduk (Федор Инсаров) назвал пробки недостатком жизни в российской столице. Этим он поделился в интервью для «Москвич Mag».
Музыканту задали вопрос об изменениях, которые произошли в Москве за последние десять лет, Инсаров отметил дорожные заторы, которые возникают из-за состояния дорог.
«В Москве лютые пробки, чаще всего из-за кривого сервиса ремонта дорог», — заявил певец.
Среди положительных перемен артист выделил улучшение сферы услуг. Feduk подчеркнул, что, по сравнению с другими мегаполисами, в столице России самые удобные онлайн-приложения по доставке и банковскому обслуживанию.
Самым лучшим районом города рэпер считает Тропарево-Никулино. Восток столицы он назвал своей самой нелюбимой локацией.
Ранее актер Александр Олешко заявил, что в Москве значительно больше качественных кафе и ресторанов, чем в Лондоне и Париже.