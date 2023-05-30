Лодка с двумя мужчинами перевернулась на реке Обь в Новосибирске

Позже на бывшем пляже «Наутилус» были замечены вымокшие пострадавшие. Их взяли на борт спасательного катера и доставили в безопасное место. Медпомощь рубакам не понадобилась. С ними была проведена разъяснительная беседа о правилах поведения на воде.