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Лодка с двумя мужчинами перевернулась на реке Обь в Новосибирске

Происшествия
Лодка с двумя мужчинами перевернулась на реке Обь в Новосибирске

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска пришли на помощь незадачливым рыбакам.

Информация об опасном инциденте в акватории Оби около Октябрьского моста в Новосибирске поступила дежурным МАСС около 21:00. На место ЧП выдвинулись спасатели. Они обнаружили плывущую по течению перевернувшуюся лодку, сообщает sibkray.ru.

Позже на бывшем пляже «Наутилус» были замечены вымокшие пострадавшие. Их взяли на борт спасательного катера и доставили в безопасное место. Медпомощь рубакам не понадобилась. С ними была проведена разъяснительная беседа о правилах поведения на воде.
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