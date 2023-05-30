Житель Мордовии пострадал в результате ДТП с участием трактора

Водитель легковушки, виновный в ДТП, в итоге сам же и пострадал. Его пришлось госпитализировать в Рузаевскую ЦРБ. Сейчас представители компетентных органов выясняют все обстоятельства инцидента. Соответствующие меры реагирования будут приняты.