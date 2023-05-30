Житель Мордовии пострадал в результате ДТП с участием трактора

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии уточняют последствия столкновения легковушки с трактором.
По данным ведомства, дорожный инцидент произошел на 50-м километре автотрассы «Рузаевка — Ковылкино». Автомобиль «Шевроле Кобальт», за рулем которого находился 40-летний мужчина, из-за нарушения скоростного режима и правил соблюдения дистанции врезался в ехавший впереди трактор, сообщают «Известия Мордовии».
Водитель легковушки, виновный в ДТП, в итоге сам же и пострадал. Его пришлось госпитализировать в Рузаевскую ЦРБ. Сейчас представители компетентных органов выясняют все обстоятельства инцидента. Соответствующие меры реагирования будут приняты.