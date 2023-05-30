Житель Амурской области ответил перед судом за отказ платить алименты

Прокуратура Амурской области рассказала о судебном решении в отношении злостного неплательщика алиментов из поселка городского типа Магдагачи.
По данным ведомства, хотя текущий долг нерадивого отца перед своим несовершеннолетним сыном не так уж велик (около 33 тысяч рублей), суд принял во внимание ранее применяемые меры административного и уголовного воздействия на должника, сообщает AmurInfo.
Речь идет о систематическом уклонении от выплаты алиментов без уважительных причин. В итоге суд назначил наказание по совокупности всех предыдущих приговоров и отправил должника на полугодичные исправительные работы с удержанием 10% из зарплаты в пользу государства.