В Казахстане воспитательницу детского сада обвинили в избиении ребенка

Педагога из Казахстана подозревают в жестоком обращении с ребенком. Местная жительница обвиняет ее в избиении дочери. Слова женщины приводит издание Liter.kz.
По данным журналистов, инцидент произошел в Актобе. Заявление на воспитательницу написала мать одного из детей. Она заметила на голове малышки следы от ударов по голове. На претензии родительницы педагог заявила, что травмы нанес двухлетний мальчик.
Мать девочки усомнилась в ее словах. По ее версии, вина лежит на ком-то из нянь. На данный момент правоохранители проводят проверку.
В некоторых случаях недопустимое поведение учителей приводит к более трагичным последствиям. Так, в Смоленской области педагога обвинили в доведении второклассника до попытки суицида.