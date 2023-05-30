Беспилотник выбил стекла в многоэтажке на Профсоюзной улице в Москве — кадры ФАН

Многоэтажное здание на Профсоюзной улице в Москве получило повреждения из-за удара беспилотника. Видео с места происшествия публикует ФАН.
По предварительным данным, БПЛА попал в окно высотки. На кадрах видно, что в одной из квартир выбито остекление.
Подробности произошедшего на Профсоюзной улице в Москве ранее раскрыла жительница столицы. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей она рассказала, что услышала «жужжание», после которого произошел «удар».
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг появления беспилотников в разных районах столицы. Серьезных повреждений у зданий нет, а дежурные экстренные службы оперативно справились с произошедшим, подчеркнул градоначальник.