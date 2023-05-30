Экстренные службы работают у дома на Ленинском проспекте Москвы, где упал беспилотник

Неизвестный беспилотник упал в районе одного из жилых домов, расположенных на Ленинском проспекте в Москве. Подробностями произошедшего поделился источник Федерального агентства новостей.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Полиция оцепила территорию вокруг здания.
При этом очевидцы рассказали, что специалисты по разминированию уже приступили к обезвреживанию дрона. Никаких данных о разрушениях пока не поступало.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что жители поврежденных в ходе атаки БПЛА домов не пострадали. Два человека получили медицинскую помощь на месте, однако госпитализация никому из граждан не понадобилась.