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Экстренные службы работают у дома на Ленинском проспекте Москвы, где упал беспилотник

Происшествия

Неизвестный беспилотник упал в районе одного из жилых домов, расположенных на Ленинском проспекте в Москве. Подробностями произошедшего поделился источник Федерального агентства новостей.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Полиция оцепила территорию вокруг здания.

При этом очевидцы рассказали, что специалисты по разминированию уже приступили к обезвреживанию дрона. Никаких данных о разрушениях пока не поступало.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что жители поврежденных в ходе атаки БПЛА домов не пострадали. Два человека получили медицинскую помощь на месте, однако госпитализация никому из граждан не понадобилась.
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