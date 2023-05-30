В Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы и области работают штатно

Аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме. Соответствующей информацией поделились в Росавиации.
Согласно данным на 08:00 по Москве, все службы аэропортов и авиадиспетчерские органы обслуживания воздушного движения осуществляют работу «без особенностей».
Подмосковье и Москва ранним утром во вторник подверглись атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате незначительные повреждения получили несколько зданий. Известно, что никто не пострадал. При этом за медпомощью обратились два человека, госпитализация им не понадобилась.
Ранее СМИ информировали, что в окрестностях Москвы были сбиты четыре БПЛА. Точное число беспилотников пока уточняется.