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В Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы и области работают штатно

Общество
В Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы и области работают штатно

Аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме. Соответствующей информацией поделились в Росавиации.

Согласно данным на 08:00 по Москве, все службы аэропортов и авиадиспетчерские органы обслуживания воздушного движения осуществляют работу «без особенностей».

Подмосковье и Москва ранним утром во вторник подверглись атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате незначительные повреждения получили несколько зданий. Известно, что никто не пострадал. При этом за медпомощью обратились два человека, госпитализация им не понадобилась.

Ранее СМИ информировали, что в окрестностях Москвы были сбиты четыре БПЛА. Точное число беспилотников пока уточняется.
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