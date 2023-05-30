В Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы и области работают штатно

Подмосковье и Москва ранним утром во вторник подверглись атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате незначительные повреждения получили несколько зданий. Известно, что никто не пострадал. При этом за медпомощью обратились два человека, госпитализация им не понадобилась.