Появились кадры с места падения БПЛА на Ленинском проспекте в Москве

Оперативные службы уже работают на месте падения БПЛА в Москве. Кадры происходящего на Ленинском проспекте столицы оказались в распоряжении ФАН.
Правоохранители оцепили место происшествия. У высотки, рядом с которой рухнул беспилотник, дежурят пожарные и полицейские. Обломки БПЛА изучают специалисты.
Из многоэтажки на Ленинском проспекте Москвы эвакуировано около 300 человек, ранее сообщили в Сети. К зданию выехали три кареты скорой медицинской помощи. Расследование инцидента с БПЛА продолжается.