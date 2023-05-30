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Появились кадры с места падения БПЛА на Ленинском проспекте в Москве

Происшествия

Оперативные службы уже работают на месте падения БПЛА в Москве. Кадры происходящего на Ленинском проспекте столицы оказались в распоряжении ФАН.

Правоохранители оцепили место происшествия. У высотки, рядом с которой рухнул беспилотник, дежурят пожарные и полицейские. Обломки БПЛА изучают специалисты.

Из многоэтажки на Ленинском проспекте Москвы эвакуировано около 300 человек, ранее сообщили в Сети. К зданию выехали три кареты скорой медицинской помощи. Расследование инцидента с БПЛА продолжается.
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