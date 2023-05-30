На Западе Москвы задержали почти 50 мигрантов за нарушения правопорядка

На западе столицы задержали 49 иностранных граждан, которые угрожали расправой детям, пытаясь прогнать их с футбольной площадки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Согласно данным, в полицию обратились местные жители. Они объяснили, что мигранты прогоняют детей с футбольной площадки, угрожая им и их родителям.
В ответ на жалобу стражи порядка провели «профилактические мероприятия», в результате которых 49 человек задержали. По нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда или пребывания в РФ лицами без гражданства и неповиновение требованию сотрудников полиции было составлено 26 протоколов.
Ранее в Москве полиция задержала мигрантов, которые на протяжении семи лет не пускали детей на футбольное поле.