На Западе Москвы задержали почти 50 мигрантов за нарушения правопорядка

В ответ на жалобу стражи порядка провели «профилактические мероприятия», в результате которых 49 человек задержали. По нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда или пребывания в РФ лицами без гражданства и неповиновение требованию сотрудников полиции было составлено 26 протоколов.