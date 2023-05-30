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На Западе Москвы задержали почти 50 мигрантов за нарушения правопорядка

Общество
На Западе Москвы задержали почти 50 мигрантов за нарушения правопорядка

На западе столицы задержали 49 иностранных граждан, которые угрожали расправой детям, пытаясь прогнать их с футбольной площадки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Согласно данным, в полицию обратились местные жители. Они объяснили, что мигранты прогоняют детей с футбольной площадки, угрожая им и их родителям.

В ответ на жалобу стражи порядка провели «профилактические мероприятия», в результате которых 49 человек задержали. По нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, нарушение правил въезда или пребывания в РФ лицами без гражданства и неповиновение требованию сотрудников полиции было составлено 26 протоколов.

Ранее в Москве полиция задержала мигрантов, которые на протяжении семи лет не пускали детей на футбольное поле.
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