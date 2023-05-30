Блогер Дава сообщил, что планирует развивать актерскую карьеру

Известный блогер Дава (настоящее имя Давид Манукян) заявил о желании развивать актерскую карьеру. Ранее он снялся в сериале режиссера Сарика Андреасяна и получил «очень классный» опыт.
По словам звезды, на лето у него запланировано сразу несколько проектов. Блогеру предложили главную роль в фильме, а также он примет участие в создании еще двух сериалов.
«Это новое направление для меня, которое мне очень интересно. Очень интересно, что из этого получится», — отметил Дава в беседе с корреспондентом «Пятого канала».
Кроме того, Манукян записал несколько песен и появился в шоу «Танцы со звездами». Также собеседник агентства пробует свои силы в роли телеведущего.
До этого сербский актер Милош Бикович признался, что хотел бы сотрудничать с кинорежиссером Эмиром Кустурицей. По словам артиста, у югославского специалиста «всегда все логично».