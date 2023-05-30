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Эколог Леванова предложила заменить химические средства от комаров на масло эвкалипта

Общество
Эколог Леванова предложила заменить химические средства от комаров на масло эвкалипта

Защититься от комаров можно не только химическими средствами, но и более натуральными альтернативами. Такого мнения придерживается эколог Аида Леванова в беседе с изданием «Лента.ру». Она перечислила наиболее подходящие варианты.

Среди подходящих средств она назвала масло эвкалипта и гвоздики. Отлично подойдет и лаванда. Если человек не любит жидкие типы, то лучше выбирать сушеные ромашку и мяту. Все это отлично отпугивает насекомых.

Тем, кто хорошо относится к химическим средствам, все же стоит обращать внимание на некоторые мелочи, указанные на упаковке. Нередко производители отказываются отражать все ингредиенты в составе. Выяснить это сложно, поэтому Леванова советует смотреть на возрастное ограничение.

«То, что предназначено для взрослых, не использовать для детей», — подчеркнула эксперт.

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