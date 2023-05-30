Эколог Леванова предложила заменить химические средства от комаров на масло эвкалипта

Защититься от комаров можно не только химическими средствами, но и более натуральными альтернативами. Такого мнения придерживается эколог Аида Леванова в беседе с изданием «Лента.ру». Она перечислила наиболее подходящие варианты.
Среди подходящих средств она назвала масло эвкалипта и гвоздики. Отлично подойдет и лаванда. Если человек не любит жидкие типы, то лучше выбирать сушеные ромашку и мяту. Все это отлично отпугивает насекомых.
Тем, кто хорошо относится к химическим средствам, все же стоит обращать внимание на некоторые мелочи, указанные на упаковке. Нередко производители отказываются отражать все ингредиенты в составе. Выяснить это сложно, поэтому Леванова советует смотреть на возрастное ограничение.
«То, что предназначено для взрослых, не использовать для детей», — подчеркнула эксперт.
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