Эколог Леванова предложила заменить химические средства от комаров на масло эвкалипта

Тем, кто хорошо относится к химическим средствам, все же стоит обращать внимание на некоторые мелочи, указанные на упаковке. Нередко производители отказываются отражать все ингредиенты в составе. Выяснить это сложно, поэтому Леванова советует смотреть на возрастное ограничение.