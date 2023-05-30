Мэр Москвы Собянин заявил, что среди жителей поврежденных БПЛА домов нет серьезно пострадавших

Никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, на данный момент серьезно не пострадал, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник сослался на данные от медицинских служб столицы.
Госпитализация никому не потребовалась. За медицинской помощью обратились два человека — она была оказана на месте.
Там же продолжают работать экстренные службы города. Им помогают несколько бригад скорой помощи, подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.
Представители силовых структур проводят проверку в двух многоэтажных жилых домах на западе и юго-западе Москвы. В постройках не было признаков пожара, но в некоторых квартирах повреждено остекление.