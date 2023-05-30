Житель дома на Профсоюзной рассказал ФАН подробности о падении БПЛА

Стражи порядка прошли по этажам и попросили местных жителей покинуть свои квартиры, позже они оцепили территорию. Мужчина отрицает версию о «взрыве», было «больше грохота» от падающего оперения БПЛА и стекла. Он также отметил, что во время инцидента чувствовался «запах топлива», позже он обнаружил на упавшем крыле лопнувший топливный бак. Он также сообщил, что объект упал у третьего подъезда на дворовой территории.