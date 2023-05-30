Житель дома на Профсоюзной рассказал ФАН подробности о падении БПЛА

Очевидец рассказал, что «где-то в 5:10 утра» услышал «звук пропеллера», за которым последовал «хлопок» и звон падающего разбитого стекла и обломков. Мужчина сравнил его с «лопнувшим шариком»
Местный житель, выглянул в окно и увидел на земле «куски хвостового оперения и крыльев» крупного размера. Мужчина обратился в полицию – правоохранители прибыли на место через 10-15 минут, до этого в район приехали пожарные. Выйдя на улицу, очевидец заметил разбитое окно на 16 этаже дома.
Стражи порядка прошли по этажам и попросили местных жителей покинуть свои квартиры, позже они оцепили территорию. Мужчина отрицает версию о «взрыве», было «больше грохота» от падающего оперения БПЛА и стекла. Он также отметил, что во время инцидента чувствовался «запах топлива», позже он обнаружил на упавшем крыле лопнувший топливный бак. Он также сообщил, что объект упал у третьего подъезда на дворовой территории.
Ранее и другие очевидцы инцидента с БПЛА на Профсоюзной улице Москвы рассказали ФАН о своих ощущениях. Жители поначалу ничего не поняли – они покинули дом в связи с начавшейся эвакуацией.