Десять человек получили смертельные травмы в результате падения автобуса в ущелье на севере Индии

Смертельная авария с участием пассажирского автобуса произошла на севере Индии. Транспортное средство упало в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар, говорится в материале агентства ANI со ссылкой на правоохранительные органы.
Как стало известно, в результате ДТП погибли как минимум десять человек. Более того, травмы различной степени тяжести получили еще 55 граждан.
В публикации указано, что автобус следовал по маршруту из города Амритсар в населенный пункт Катру. При этом транспортное средство перевернулось всего в 15 километрах от места назначения.
«Все (пассажиры – Прим. ред) были эвакуированы. Спасательная операция практически завершена», — цитировало издание старшего инспектора полиции Чандан Кохли.
По предварительным данным известно, что количество людей в салоне превышало допустимые нормы. Другие подробности произошедшего пока не сообщаются.
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