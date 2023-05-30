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Осмелится ли Сербия защитить своих граждан в Косово, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Осмелится ли Сербия защитить своих граждан в Косово, обсудят в «Патриоте»

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям местных администраций на севере страны. После этого возле кордонов KFOR и спецназа Косово собрались демонстранты, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины и изгнать косовских террористов из кабинетов. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция открыла огонь и распылила слезоточивый газ.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти хочет вызвать кровопролитие во всем Балканском регионе.

Осмелится ли Сербия делами, а не словами защитить своих граждан в Косово? Как геноцид сербов в Косово согласуется с правилами ЕС и НАТО? Контингент НАТО в Косово и Метохии оккупирует Косово в интересах албанцев? Могут ли российские миротворцы помочь сербам в Косово? Министерство иностранных дел ФРГ осудило столкновения на севере Косово, не назвав виновных? Великобритания, Франция, Италия, США и ФРГ призвали все стороны конфликта проявлять «максимальную сдержанность»? Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия — где санкции?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

— доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич;

— директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев;

— обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич.

Эфир состоится 30 мая, во вторник, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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