Осмелится ли Сербия делами, а не словами защитить своих граждан в Косово? Как геноцид сербов в Косово согласуется с правилами ЕС и НАТО? Контингент НАТО в Косово и Метохии оккупирует Косово в интересах албанцев? Могут ли российские миротворцы помочь сербам в Косово? Министерство иностранных дел ФРГ осудило столкновения на севере Косово, не назвав виновных? Великобритания, Франция, Италия, США и ФРГ призвали все стороны конфликта проявлять «максимальную сдержанность»? Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия — где санкции?