Осмелится ли Сербия защитить своих граждан в Косово, обсудят в «Патриоте»

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям местных администраций на севере страны. После этого возле кордонов KFOR и спецназа Косово собрались демонстранты, которые требовали отвести от зданий полицию Приштины и изгнать косовских террористов из кабинетов. Тогда силы НАТО оставили сербов, а косовская полиция открыла огонь и распылила слезоточивый газ.
Сербский президент Александр Вучич заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти хочет вызвать кровопролитие во всем Балканском регионе.
Осмелится ли Сербия делами, а не словами защитить своих граждан в Косово? Как геноцид сербов в Косово согласуется с правилами ЕС и НАТО? Контингент НАТО в Косово и Метохии оккупирует Косово в интересах албанцев? Могут ли российские миротворцы помочь сербам в Косово? Министерство иностранных дел ФРГ осудило столкновения на севере Косово, не назвав виновных? Великобритания, Франция, Италия, США и ФРГ призвали все стороны конфликта проявлять «максимальную сдержанность»? Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия — где санкции?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич;
— директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев;
— обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич.
Эфир состоится 30 мая, во вторник, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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