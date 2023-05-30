Очевидцы инцидента с беспилотником на Профсоюзной рассказали ФАН об эвакуации и своих ощущениях

Корреспондент ФАН пообщался с очевидцами инцидента с беспилотником на улице Профсоюзной в Москве и выяснил подробности произошедшего.
Так, очевидцы сообщают, что сами ничего не поняли, а просто вышли на улицу, потому что началась эвакуация из здания.
«Выяснилось, что или дрон, или какой-то летательный объект влетел в окно на 16 этаже», - рассказала жительница дома.
Сам прилет БПЛА они не заметили, а узнали о произошедшем только выйдя на улицу.
«Не слышали. Увидели только разбитое окно со стороны двора», - сообщила очевидец корреспонденту.
Ранее стало известно, что полиция Москвы начала повела план «Тайфун».