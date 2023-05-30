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Эксперты предупредили о последствиях неудачного обсуждения интимной жизни в отношениях

Общество
Эксперты предупредили о последствиях неудачного обсуждения интимной жизни в отношениях

Сексолог Артур Салахов рассказал о подробностях обсуждения интимной жизни с бывшим партнером во время отношений с нынешним.

По словам Салахова, не стоит сравнивать в диалоге со своим нынешним партнером интимную жизнь с ним и с бывшим избранником, так как это априори будет обидно для того, с кем сравнивают, будь то мужчина или женщина.

Также сексолог отметил, что у некоторых людей могут быть установки насчет того, сколько сексуальных партнеров должно быть у его избранника, поэтому слишком откровенный разговор об интимном опыте может привести к разладу в отношениях, информирует Ufa1.ru.

Ранее психолог Анастасия Корнеева назвала признаки сексуального эгоизма в отношениях. Как правило, такой человек не учитывает желания своей партнерши, даже если слышит их от нее. Также он заботится только о своем удовольствии и игнорирует тот факт, что его избранница могла не достичь оргазма.
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