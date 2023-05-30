Эксперты предупредили о последствиях неудачного обсуждения интимной жизни в отношениях

Ранее психолог Анастасия Корнеева назвала признаки сексуального эгоизма в отношениях. Как правило, такой человек не учитывает желания своей партнерши, даже если слышит их от нее. Также он заботится только о своем удовольствии и игнорирует тот факт, что его избранница могла не достичь оргазма.