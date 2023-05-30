Житель дома на Профсоюзной рассказала ФАН подробности о попадании беспилотника в многоэтажку

Очевидец рассказала ФАН подробности произошедшего на Профсоюзной улице в Москве. Она заявила, что слышала «жужжание», после которого произошел «удар». Женщина отметила, что инцидент произошел на уровне 16 этажа.
Москвичка рассказала, что проживает на 15 этаже – «хлопок» показался ей «негромким», звук будто исходил издалека – ее муж изначально подумал, что произошло автомобильное ДТП, а ей самой показалось, что кто-то пилил дерево, которое позже упало. Она отметила, что через некоторое время ей «позвонили» в дверь и просили эвакуироваться из здания.
Ранее СМИ сообщили, что московская полиция ввела план «Тайфун» на территории столицы. Мера подразумевает общий сбор служащих личного состава – они будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.