Житель дома на Профсоюзной рассказала ФАН подробности о попадании беспилотника в многоэтажку

Москвичка рассказала, что проживает на 15 этаже – «хлопок» показался ей «негромким», звук будто исходил издалека – ее муж изначально подумал, что произошло автомобильное ДТП, а ей самой показалось, что кто-то пилил дерево, которое позже упало. Она отметила, что через некоторое время ей «позвонили» в дверь и просили эвакуироваться из здания.