Московская полиция ввела план «Тайфун» в столице

Telegram-канал SHOT сообщает, что московская полиция ввела в действие план «Тайфун» в столице и области.
Он подразумевает под собой общий сбор служащих личного состава, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Столичные жители так же жалуются на перебои в связи GPS. Причиной этого называется глушение сигнала, которое применяется в Москве в связи с атакой БПЛА на город. Беспилотники используют сигналы спутниковой навигации для наведения на свои цели.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей двух многоэтажек, атакованных беспилотными летательными аппаратами.