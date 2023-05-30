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Московская полиция ввела план «Тайфун» в столице

Происшествия
Московская полиция ввела план «Тайфун» в столице

Telegram-канал SHOT сообщает, что московская полиция ввела в действие план «Тайфун» в столице и области.

Он подразумевает под собой общий сбор служащих личного состава, которые будут привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Столичные жители так же жалуются на перебои в связи GPS. Причиной этого называется глушение сигнала, которое применяется в Москве в связи с атакой БПЛА на город. Беспилотники используют сигналы спутниковой навигации для наведения на свои цели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей двух многоэтажек, атакованных беспилотными летательными аппаратами.
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